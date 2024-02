“SEGUIRÉ CON MI ASPIRACIÓN HASTA EL FINAL” REGIDOR MANTENSE FIRME POR LA ALCALDÍA

Al cuarto para las doce de las definiciones, Benjamín López confía en que en este proceso de selección MORENA de la oportunidad a sus fundadores

ALFREDO GARCIA BECERRA

EL MANTE, TAM. – Dentro de los pre candidatos de MORENA para la presidencia municipal, Benjamín López Hernández, treceavo regidor del actual ayuntamiento, se distingue por su inquebrantable deseo de servir a los mantenses y la firmeza de continuar en este proceso de selección interna hasta el final.

De acuerdo al reparto de candidaturas en el estado, que acordó la Coalición Sigamos Haciendo Historia en Tamaulipas Morena, PT, PVEM, en el municipio de El Mante, será MORENA quien designe el candidato a la alcaldía, por ello a días por definirlo, López Hernández confía en que su partido le de la oportunidad a sus fundadores.

Dentro del último plazo acordado por MORENA para definir candidaturas a alcaldes hasta mediados de marzo, ya se dio a conocer la nominación del abanderado de ciudad Madero, Erasmo González Robledo, por lo que se espera que de un, momento a otro sigan con los del resto del estado.

Como fundador de MORENA y fiel a sus principios de no mentor, no robar y no traicionar, Benjamín López reconoce que la importancia en esta histórica elección en donde además de elegir la presidenta de la república, 64 senadurías de mayoría relativa, 32 senadurías de representación proporcional, 32 senadurías de primera minoría, 300 diputaciones federales de mayoría relativa y 200 de representación proporcional y en Tamaulipas 22 Diputaciones locales de Mayoría Relativa,14 Diputaciones de Representación Proporcional, 43, Presidencias Municipales, 57 sindicaturas de Mayoría Relativa y 405 Regidurías (269 de Mayoría Relativa y 136 de Representación proporcional) lo importante es el proyecto de nación.

Con la meta fija de sumarse a la construcción del segundo piso de la cuarta transformación Benjamín sabe de la importancia que representa la suma de esfuerzos y voluntades, por ello con la idea que en MORENA todos son importantes dijo que espera que MORENA tome la mejor decisión respetando la decisión de la gente.