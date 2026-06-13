REFUERZA PATTY CHÍO PREVENCIÓN AL INICIAR TEMPORADA DE LLUVIAS

* La Alcaldesa declara en sesión permanente al Consejo Municipal de Protección Civil; se esperan 3 huracanes y hasta 14 tormentas paea la zona del Golfo de México.

* A la par se avanza en la limpieza y desazolve de los 19 kilómetros de drenes programados para reducir riesgos durante la temporada de huracanes 2026.

Ante el pronóstico de entre 8 y 14 tormentas tropicales y la posible formación de hasta 3 huracanes de categoría 3 en la región del Golfo de México durante la Temporada de Huracanes 2026, la presidenta municipal Patty Chío anunció el reforzamiento de las medidas preventivas ante posibles contingencias a causa de las lluvias.

La alcaldesa encabezó la sesión del Consejo Municipal de Protección Civil, mismo que fue declarado en sesión permanente para fortalecer la coordinación institucional y la capacidad de respuesta ante cualquier contingencia.

La temporada de huracanes para el Océano Atlántico, Mar Caribe y Golfo de México comprende del 1 de junio al 30 de noviembre, por lo que autoridades de los tres órdenes de gobierno reforzarán las acciones de monitoreo, prevención y atención a la población.

Durante la sesión encabezada por la alcaldesa se destacó que en El Mante se ha privilegiado la prevención mediante acciones anticipadas para disminuir riesgos durante la temporada de lluvias y ciclones tropicales.

“La prevención es la mejor herramienta para proteger vidas y reducir riesgos. Por eso nos anticipamos con acciones concretas que hoy nos permiten estar mejor preparados para enfrentar esta temporada”, expresó.

Entre estas acciones sobresale el programa de limpieza y desazolve de drenes pluviales, donde se registra un avance de mas del 50% de 19 kilómetros contemplados, trabajos que permiten mejorar el flujo del agua y reducir el riesgo de inundaciones en distintos sectores del municipio.

“Estamos realizando un esfuerzo importante en la limpieza de drenes porque sabemos que estas obras preventivas ayudan a proteger a las familias y su patrimonio. Seguiremos trabajando sin descanso para disminuir riesgos y brindar mayor seguridad a nuestra población”, señaló Patty Chío.

La presidenta municipal convocó a los integrantes del Consejo a mantener el trabajo coordinado y en unidad, privilegiando en todo momento el bienestar de la ciudadanía.

En la sesión participaron representantes de Protección Civil Municipal, Cruz Roja Mexicana, Comisión Federal de Electricidad (CFE), Secretaría de Salud, Hospital General de El Mante, Centro Regional de Emergencias, COMAPA, DIF Municipal, Guardia Estatal Guardia Nacional,

Tránsito y Vialidad, así como integrantes del Cabildo y dependencias de los tres órdenes de gobierno, quienes refrendaron su compromiso de mantener una coordinación permanente para atender cualquier eventualidad que pudiera presentarse durante la temporada de huracanes 2026.