viernes, junio 26, 2026
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¡YA ESTÁ TODO LISTO PARA EL BARBACHAFEST MANTE 2026!

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El Gobierno Municipal de El Mante que encabeza Patty Chío,   te invita este 27 de junio te esperamos en la Plaza Principal de El Mante para disfrutar de una gran fiesta gastronómica que celebra una de las tradiciones culinarias más representativas de nuestra región.

Ven con tu familia y disfruta de los mejores sabores, música, convivencia y el emocionante concurso de barbacoa, donde los participantes competirán por demostrar quién prepara la mejor barbacoa de la región.

🏆 Premios: 🥇 Primer lugar: $20,000 🥈 Segundo lugar: $15,000 🥉 Tercer lugar: $10,000

📍 Plaza Principal de El Mante 📅 27 de junio de 2026 🕓 A partir de las 4:00 p.m.

¡No faltes! Vive el sabor, la tradición y el orgullo de nuestra gastronomía en el BarbachaFest Mante 2026.

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