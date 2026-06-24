FORTALECE ARMANDO MARTÍNEZ COORDINACIÓN ENTRE MUNICIPIO Y CFE

*El alcalde de Altamira sostuvo reunión interinstitucional con la CFE para atender problemáticas de energía eléctrica y obras estratégicas en el municipio

Altamira, Tam., 24 Junio 2026.- El alcalde de Altamira, Dr. Armando Martínez Manríquez, sostuvo una reunión de trabajo con el Ing. Carlos Alberto Legorreta Hernández, gerente de la División Golfo Centro de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), junto con su equipo de colaboradores, con el objetivo de fortalecer la coordinación interinstitucional y dar seguimiento a diversas problemáticas relacionadas con el suministro de energía eléctrica en el municipio.

Durante el encuentro se abordaron temas prioritarios como la interconexión eléctrica de la construcción del tanque de regularización para el abastecimiento de agua en la zona oriente de Altamira, ubicado en la colonia Municipios Libres; así como la revisión de números de factibilidad para la instalación del tanque semienterrado de rebombeo de agua potable en el ejido Benito Juárez.

Asimismo, se trató la coordinación entre la CFE y el Gobierno Municipal de Altamira para la poda de árboles en la colonia Lomas de Miralta, en atención a solicitudes ciudadanas, además de exponer la problemática que enfrentan padres de familia de la escuela primaria Benito Juárez, en el ejido del mismo nombre, quienes han reportado constantes fallas eléctricas que han provocado daños en equipo y afectaciones a la comunidad escolar.

“Fue una reunión dirigida a la revisión de solicitudes debido a la problemática de la energía eléctrica en diferentes sectores de nuestra ciudad, por lo cual agradezco sus atenciones y las soluciones que han dado al municipio”, señaló el alcalde Martínez Manríquez.

Es así como, el Gobierno Municipal de Altamira refrenda su compromiso de mantener una coordinación permanente con la Comisión Federal de Electricidad para atender de manera oportuna las necesidades de infraestructura eléctrica en el municipio.