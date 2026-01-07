COMPROMISO CUMPLIDO DEL ALCALDE DR. ARMANDO MARTÍNEZ MANRÍQUEZ CON ALUMNOS INVIDENTES DEL CRI ALTAMIRA

Como parte de las acciones que fortalecen la inclusión, la justicia social y el bienestar de las personas con discapacidad, el Sistema DIF Altamira que titula la C.P Rossy Luque de Martínez realizó la entrega de una camioneta Avanza que será destinada al traslado diario de alumnas y alumnos invidentes del programa “Camino de Luz”, perteneciente al Centro de Rehabilitación Integral (CRI).

La titular del organismo, encabezó la entrega de esta unidad vehicular especial, la cual beneficiará directamente a 24 alumnas y alumnos invidentes, permitiéndoles acudir con seguridad, puntualidad y dignidad a sus sesiones terapéuticas y talleres formativos, elementos fundamentales para su desarrollo integral.

Esta acción da cumplimiento a una promesa de campaña del presidente municipal, Dr. Armando Martínez Manríquez, reafirmando el compromiso de su administración con la inclusión y la atención digna a las personas con discapacidad, a través de políticas públicas con enfoque humanista.

“Sabemos que, para nuestras alumnas y alumnos, el acceso diario a sus terapias y espacios de aprendizaje marca la diferencia. Por eso, hoy reafirmamos que en el DIF no dejamos a nadie atrás, y que trabajamos todos los días para que cada persona reciba atención con calidad, respeto y calidez humana.”

El Sistema DIF Altamira reiteró que continuará trabajando con el corazón, escuchando y atendiendo a la ciudadanía, para consolidar un DIF más humano, más cercano y más justo, donde la dignidad de cada persona sea siempre la prioridad.