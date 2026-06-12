FOMENTAN EL BIENESTAR Y LA CONVIVENCIA DE LOS ADULTOS MAYORES EN OCAMPO

La Casa Club “Jóvenes del Ayer” se consolida como un espacio de alegría, amistad y acompañamiento para las personas de la tercera edad.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ocampo, Tam.– Con un ambiente lleno de entusiasmo, la Casa Club del Adulto Mayor “Jóvenes del Ayer” continúa consolidándose como un espacio fundamental para el desarrollo integral de las personas de la tercera edad en este municipio, promoviendo días de intensa convivencia, amistad y sano esparcimiento.

Los asistentes disfrutan diariamente de momentos diseñados especialmente para fortalecer su bienestar físico y emocional. A través del compañerismo y de diversas actividades recreativas, este centro se ha convertido en un refugio de alegría donde los adultos mayores comparten experiencias y combaten el aislamiento, tejiendo fuertes lazos de comunidad.

Por su parte, el Sistema DIF Ocampo reafirmó su compromiso con este sector de la población, asegurando que se sigue trabajando con profundo cariño y dedicación por quienes consideran un pilar fundamental de la sociedad. Asimismo, la institución destacó que los abuelitos son un claro ejemplo de vida, sabiduría y experiencia, por lo que garantizarles una vejez digna y feliz se mantiene como una prioridad en la agenda local.