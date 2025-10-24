INTENSIFICA SERVICIOS PÚBLICOS LA LIMPIEZA EN CEMENTERIOS

* La Presidenta Municipal, Patty Chío, ha instruido redoblar las acciones de saneamiento en la víspera del Día de Muertos.

Personal de la Dirección de Servicios Públicos, con apoyo de las brigadas de Parques y Jardines, trabaja en diversas acciones de limpieza en los cementerios municipales.

La directora de Servicios Públicos, María de los Ángeles Ramírez Perales, precisó que, por instrucciones de la alcaldesa Patty Chío, se han intensificado los trabajos de limpieza para hacer más accesibles estos sitios y que las familias puedan acudir a realizar el depósito de ofrendas florales en memoria de sus seres queridos.

Ramírez Perales informó que el personal a su cargo realiza labores de deshierbe, recolección de basura y poda de árboles, con el propósito de que los camposantos luzcan en óptimas condiciones para recibir a las familias que acudirán a visitar a sus seres queridos durante los días dedicados a los Fieles Difuntos.

“Con el apoyo de las brigadas hemos avanzado en la limpieza básica, y la próxima semana se dedicará a las labores de pintura y escalamiento, además de verificar que los servicios básicos faciliten la visita de las familias”, señaló”.

La funcionaria destacó el interés de la Presidenta Municipal Patty Chío para que los camposantos sean visitados con seguridad por las familias, por lo que se trabaja en coordinación con las direcciones de Protección Civil y Obras Públicas, a fin de garantizar las condiciones adecuadas de los panteones en esta temporada.