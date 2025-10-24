APRUEBA CABILDO DESCUENTO EN MULTAS Y RECARGOS DEL PREDIAL.

* Por unanimidad, se aprobó el descuento del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza en el pago del impuesto.

* Estará vigente del 3 de noviembre al 19 de diciembre de 2025.

En la Vigésima Sexta Sesión Ordinaria de Cabildo, fue aprobado por unanimidad el descuento del 100% en recargos, gastos de ejecución y cobranza en el pago del impuesto predial, beneficio que estará vigente del 3 de noviembre al 19 de diciembre de este año.

A propuesta de la Presidenta Municipal, Patty Chío, síndicos y regidores respaldaron el programa de condonación que busca estimular a los contribuyentes que mantienen rezago en el pago de su impuesto.

“Es una buena oportunidad para quienes no pudieron cumplir con el pago en tiempo, para que lo hagan en esta nueva oportunidad”, expresó la Alcaldesa.

Tras el voto unánime, el Cabildo invitó a la ciudadanía a aprovechar esta facilidad para regularizar su situación fiscal.

Los pagos podrán realizarse de lunes a viernes, de 8:00 a 15:00 horas, en las oficinas de tesorería municipal.