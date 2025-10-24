REALIZA SST PRIMER SEMINARIO DE INVESTIGACIÓN EN ENFERMERÍA

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Victoria, Tamaulipas.- Para propiciar espacios para la difusión, compartir experiencias y motivar la elaboración de proyectos de investigación, el secretario de Salud, Vicente Joel Hernández Navarro, inauguró los trabajos del Primer Seminario de Investigación en Enfermería, que lleva como lema “Impulsando la Investigación para un Cuidado de Calidad”, el cual es coordinado por la Unidad de Enfermería de la Secretaría de Salud.

Al formar parte de las actividades preventivas del mes de concientización de Lucha contra el Cáncer de Mama, se llevó a cabo este seminario en el que se busca realizar actividades integrales y complementarias que empoderen al personal de enfermería para ejercer un verdadero liderazgo en el campo de la investigación y en la toma de decisiones para la atención de los pacientes.

“Sabemos que la enfermería forma una parte fundamental en el desarrollo de cada una de las unidades de salud, así como en la atención de los pacientes, por ello el gobierno del doctor Américo Villarreal Anaya, fomenta espacios en los que el personal de enfermería lidere los procesos de atención y en esta caso los de investigación, y que su trabajo se vea plasmado no solo en un documento, sino en la mejora de la calidad de los servicios y el cuidado de los pacientes”, destacó Hernández Navarro durante su discurso.

Por su parte la directora General de la Unidad de Enfermería, Irma Barragán Alvarado, agradeció el espacio para realizar este tipo de eventos en el que el objetivo principal es el cuidado de los pacientes y “el cuidado es evidencia científica que no solo la realiza una persona, sino un equipo multidisciplinario bien sustentado”.

“En enfermería tenemos un compromiso constante para transmitir nuestro alcance y cada paciente atendido y desafío que presentamos, nos da patrones para reconocer datos, y patrones para mejorar el conocimiento del mañana. El futuro de la enfermería no solo es el cuidado, también es la investigación, el liderazgo, la transformación de la salud, el desarrollo de nuevos protocolos para evaluar tecnologías y asegurar un acceso equitativo a una atención de calidad basada en ciencia”, destacó Barragán Alvarado.

El evento, que se llevó a cabo en las instalaciones del Instituto de Ciencias y Estudios Superiores de Tamaulipas (ICEST), se organizó el tradicional lazo humano que representa la conmemoración de la lucha contra el cáncer de mama, y se contó con la asistencia de la directora del plantel, Edna Hinojosa Rubio; la directora de Desarrollo Sectorial de Enfermería, Patricia Rivera Vázquez; así como personal de enfermería de las dependencias del Sector Salud.

