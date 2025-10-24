CIMA, SÍMBOLO DEL NUEVO ROSTRO DE ALTAMIRA

*Una obra que marca un antes y un después en el desarrollo urbano del municipio

La transformación de Altamira avanza a pasos firmes con la construcción del Complejo Integral Multidisciplinario de Altamira (CIMA), una de las obras más emblemáticas y ambiciosas de la administración municipal encabezada por el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez.

El CIMA se proyecta como un espacio multifuncional destinado a impulsar el desarrollo educativo, cultural y deportivo del municipio, ofreciendo a los altamirenses un punto de encuentro moderno, incluyente y de calidad.

La primera etapa del proyecto, ya concluida, representó una inversión de 112.4 millones de pesos, consolidando la base para una infraestructura de vanguardia que se perfila como ícono del desarrollo regional.

Al encabezar un recorrido de supervisión, el jefe edilicio, constató que la segunda etapa de esta obra, donde se destina una inversión por el orden de 152 millones 243 mil pesos, registra un avance del 70 por ciento en las labores de cimentación.

“Esperamos estar inaugurando este complejo en el primer semestre del 2026. Esta obra nos llena de orgullo poderla hacer. Altamira está en un punto muy importante de desarrollo industrial, comercial y de servicios, y es fundamental contar con este tipo de espacios para recibir a miles de personas en convenciones, eventos culturales, recreativos y deportivos”, puntualizó el alcalde Armando Martínez Manríquez.

Con el CIMA, el municipio de Altamira consolida su visión de crecimiento y su compromiso con el bienestar social, fortaleciendo su posición como uno de los polos de desarrollo más dinámicos del noreste de México.