RECONOCE BENEFICENCIA PÚBLICA TRABAJO DE GESTIÓN DE PATTY CHÍO

*Carlos Pineda Munguia Director de la Beneficencia Pública destaca que en El Mante se trabaja con el sentido humanista y esto se demuestra con el número de beneficios entregado y que faltan por entregar a las familias mantenses.

El compromiso social y el trabajo de gestión que encabeza la Presidenta Municipal Patty Chío, en coordinación con el Sistema DIF El Mante y la Beneficencia Pública, da resultados, siendo reconocido El Mante, como uno de los municipios de mayor trabajo de gestión realizado; acción que impacta de manera directa y positiva en la vida de las familias que más lo necesitan.

Carlos Pineda Munguía Director del Patronato de la Beneficencia Pública, reconoció al Gobierno de El Mante, que preside Patty Chío como un municipio “muy trabajador” solidario y donde la suma de voluntades permite que los beneficios lleguen a quienes enfrentan mayores condiciones de vulnerabilidad.

“El municipio de El Mante se ha caracterizado por ser muy trabajador, hemos hecho entrega de un buen número de apoyos funcionales, cirugías de cataratas, de rodilla y cadera; sinónimo de que se está trabajando muy bien con la Presidenta Patty Chío” dijo.

El funcionario reconoció que estas acciones ayudan a hacer menos difícil el traslado y una vida más llevadera para las personas; se reiteró que las familias mantenses cuentan con el respaldo y compromiso de la Presidenta del Sistema DIF Tamaulipas, María de Villarreal, del Gobernador del Estado Dr. Américo Villarreal Anaya quienes impulsan una atención integral y sensible para los sectores que más lo requieren.