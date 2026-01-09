TRABAJO DE PATTY CHÍO LOGRA EL RESCATE DE ESPACIOS DEPORTIVOS

* ​Con un cuadrangular de fútbol, la alcaldesa entregó la obra a familias de este sector.

Como parte de la estrategia para el rescate de espacios públicos, el Gobierno Municipal que preside Patty Chío llevó a cabo la inauguración de la rehabilitación de la cancha pública en la colonia Jesús Yurem.

Con la asistencia de familias beneficiadas, síndicos y regidores, fue inaugurado este espacio en una acción que busca fortalecer la convivencia social y brindar entornos seguros para niñas, niños y jóvenes.

La obra fue realizada con recursos del Programa FAISMUN 2025, destinados a atender las necesidades prioritarias de las colonias y generar bienestar social, fomentando el deporte, la recreación y la recuperación de espacios comunitarios.

Durante la inauguración se llevó a cabo un cuadrangular de fútbol en el que participaron deportistas de la zona, promoviendo la activación física, la sana competencia y la integración comunitaria. Cabe destacar que el pasado 15 de octubre se dio el banderazo de arranque a esta rehabilitación; hoy se entrega un espacio renovado que, después de más de una década, vuelve a ser un punto de encuentro para el esparcimiento y el sano desarrollo de la niñez y juventud.

La Presidenta Municipal reconoció el respaldo del Gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, así como el liderazgo de la Presidenta Claudia Sheinbaum Pardo por impulsar políticas públicas que ponen al centro a las personas y fortalecen el tejido social.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de continuar trabajando con cercanía a la ciudadanía, impulsando el rescate y la dignificación de los espacios públicos.