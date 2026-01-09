ENCABEZA PATTY CHÍO REUNIÓN PREVENTIVA ANTE POSIBLE IMPACTO DE “NORTE” EN EL MANTE

La alcaldesa coordinó esfuerzos con Protección Civil y la CFE para reforzar acciones de seguridad y protección ciudadana ante el ingreso del frente frío número 27.

EL MANTE, TAM. – Con el firme objetivo de salvaguardar la integridad de las familias mantenses y anticiparse a las contingencias climáticas, la presidenta municipal, Patty Chío, encabezó una reunión de trabajo de carácter preventivo ante el inminente ingreso del frente frío número 27 a la región.

Durante el encuentro, la alcaldesa destacó la importancia de la prevención como la herramienta más eficaz para evitar incidentes. En la mesa de trabajo participaron representantes de Protección Civil Estatal, Protección Civil Municipal y personal estratégico de la Comisión Federal de Electricidad (CFE), con quienes se trazó un plan de respuesta inmediata para atender posibles afectaciones derivadas de los fuertes vientos y el descenso de temperatura.

La Presidenta Municipal subrayó que la prioridad absoluta es la seguridad de la ciudadanía. Por ello, se acordó reforzar la vigilancia en zonas vulnerables, asegurar el correcto funcionamiento de los servicios básicos y mantener una comunicación constante con los cuerpos de auxilio para atender cualquier reporte de emergencia de manera oportuna.

Por su parte, las autoridades de Protección Civil hicieron un llamado a la población para mantenerse informada a través de los canales oficiales, evitar actividades al aire libre durante las rachas de viento más intensas y reportar cualquier situación de riesgo, como cables caídos o estructuras debilitadas, a las líneas de emergencia.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de actuar con prontitud y responsabilidad ante los fenómenos naturales, trabajando en unidad con los distintos niveles de gobierno para proteger el bienestar de todos los habitantes del municipio.