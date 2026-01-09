CAPACITA DIF EL MANTE A PERSONAL DE CAIC

*Alistan regreso a clases de niñas y niños

Como parte del fortalecimiento a la educación que se imparte a niñas y niños de los Centros de Asistencia Infantil y Comunitarios (CAIC), el Sistema DIF El Mante capacita al personal docente con miras al arranque del segundo semestre del ciclo escolar.

El derecho a la educación de las infancias, así como el compromiso de protegerlas para una vida sana y un entorno seguro, son pilares que se fortalecen desde la educación preescolar que el Gobierno Municipal, que preside Patty Chío, ofrece a través de los CAIC en El Mante.

De manera virtual, las educadoras de los CAIC Bellavista, Nueva Apolonia, Plan de Ayala, Celaya, Felipe Ángeles, Poblado El Limón, La Nueva Unión, Quintero y El Mante, pertenecientes al Sistema DIF, recibieron capacitación en los temas de Estrategias de Vida Saludable y Educación Emocional.

Estas acciones forman parte de los talleres intensivos para personal docente establecidos en el calendario escolar 2025–2026 por la Secretaría de Educación de Tamaulipas.

Las herramientas adquiridas permitirán que las educadoras comunitarias impartan una educación de calidad, acorde al entorno socioemocional de las niñas y los niños, garantizando así su desarrollo integral desde la primera infancia.