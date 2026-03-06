PROMUEVE PATTY CHÍO EL ARTE COMO ESPACIO DE RECONOCIMIENTO A LA MUJER

* La muestra incluye a la mujer como centro de expresión desde la perspectiva de 19 artistas mantenses; la obra se expone en la Galería Ramón Cano Manilla.

El Gobierno Municipal de El Mante llevó a cabo la inauguración de la exposición colectiva “La Mujer en el Mundo”, un espacio artístico que reúne el talento de 19 artistas y que invita a reflexionar, a través del arte, sobre la esencia, la fuerza y las diversas expresiones de la mujer en la sociedad.

Durante el evento, la presidenta municipal Patty Chío destacó que la cultura y las artes forman parte fundamental en la construcción de una sociedad más sensible y con identidad, al permitir expresar emociones, historias y la visión de la comunidad.

“La cultura y el arte son parte fundamental de la transformación de nuestra sociedad, porque a través de ellos podemos expresar lo que somos como comunidad, nuestras historias y nuestras emociones”, expresó.

En este marco, reconoció el respaldo a la cultura y al desarrollo artístico impulsado por el gobernador Américo Villarreal Anaya y por la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, quienes promueven políticas públicas orientadas a fortalecer el acceso a la cultura y el impulso al talento.

“Quiero agradecer el respaldo que nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya y nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, brindan a la cultura y a las artes, porque gracias a ese impulso hoy podemos seguir abriendo espacios para el talento y la expresión artística”, señaló.

De manera especial, se reconoció el trabajo del profesor José Magdiel Saldaña, organizador de la exposición, por su compromiso en la promoción del arte y en la apertura de espacios para que las y los artistas puedan compartir su obra con la comunidad.

Asimismo, se agradeció la presencia de las y los regidores que acompañaron este importante evento cultural, refrendando su apoyo a las actividades que fortalecen el desarrollo social y cultural del municipio.

La exposición reúne obras que representan a la mujer como símbolo de vida, lucha, sensibilidad, fortaleza y transformación, reflejando la creatividad y la mirada artística de sus autores.

“Cada obra que hoy vemos aquí es una forma de reconocer a la mujer en todas sus expresiones, como símbolo de fortaleza, de sensibilidad y de transformación en nuestra sociedad”, puntualizó la presidenta municipal.

Con acciones como esta, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de impulsar la cultura y las artes como herramientas que fortalecen el tejido social y promueven el talento de la comunidad.