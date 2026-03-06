ATIENDE GOBIERNO DE EL MANTE A ADULTOS MAYORES CON ESTANCIA SEGURA DEL DIF

​Es un espacio temporal donde son cuidados y apapachados para mantenerlos siempre activos mientras sus hijos trabajan.

​En el compromiso con el bienestar de los adultos mayores, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, encabezado por la presidenta municipal Patty Chío, refuerza las acciones para garantizar la atención y el cuidado de los abuelitos del municipio.

​La Estancia Segura del Sistema DIF El Mante se ha convertido en un espacio dedicado a ofrecer cariño, respeto y cuidados especiales a los adultos mayores, quienes reciben la atención necesaria mientras sus familiares continúan con sus actividades laborales.

​”Estamos muy agradecidos, mi mamá ya tiene varios años viniendo. A ellos les ayuda a tener un cuerpo y mente activos porque les dan sus terapias de fisiatría, realizan manualidades y tienen convivencias; eso mantiene su cerebro oxigenado y les permite conservar mayores recuerdos de su vida”, comenta Bertha Smer, quien agradece la atención para su mamá.

​Con apoyo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, la Estancia Segura se ha mantenido como un refugio de cuidado y protección para la salud física y mental.

​“Es una encomienda que se cumple con amor y dedicación. Los adultos mayores son un pilar fundamental en nuestra sociedad y merecen una atención de calidad”, comenta la directora del Sistema DIF, Erika Torres Velázquez, quien junto a la presidenta del Patronato, Perla Cristina Chío de la Garza, ha reforzado los cuidados de atención a los internos temporales.

​La Estancia Segura, ubicada en la colonia Moderna, cuenta con servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., brindando a los adultos mayores un ambiente seguro y cómodo donde se sienten apapachados y bien atendidos.