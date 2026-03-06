ATIENDE GOBIERNO DE EL MANTE A ADULTOS MAYORES CON ESTANCIA SEGURA DEL DIF

- Es un espacio temporal donde son cuidados y apapachados para mantenerlos siempre activos mientras sus hijos trabajan.
En el compromiso con el bienestar de los adultos mayores, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, encabezado por la presidenta municipal Patty Chío, refuerza las acciones para garantizar la atención y el cuidado de los abuelitos del municipio.
La Estancia Segura del Sistema DIF El Mante se ha convertido en un espacio dedicado a ofrecer cariño, respeto y cuidados especiales a los adultos mayores, quienes reciben la atención necesaria mientras sus familiares continúan con sus actividades laborales.
”Estamos muy agradecidos, mi mamá ya tiene varios años viniendo. A ellos les ayuda a tener un cuerpo y mente activos porque les dan sus terapias de fisiatría, realizan manualidades y tienen convivencias; eso mantiene su cerebro oxigenado y les permite conservar mayores recuerdos de su vida”, comenta Bertha Smer, quien agradece la atención para su mamá.
Con apoyo de la Dra. María de Villarreal, presidenta del DIF Tamaulipas, la Estancia Segura se ha mantenido como un refugio de cuidado y protección para la salud física y mental.
“Es una encomienda que se cumple con amor y dedicación. Los adultos mayores son un pilar fundamental en nuestra sociedad y merecen una atención de calidad”, comenta la directora del Sistema DIF, Erika Torres Velázquez, quien junto a la presidenta del Patronato, Perla Cristina Chío de la Garza, ha reforzado los cuidados de atención a los internos temporales.
La Estancia Segura, ubicada en la colonia Moderna, cuenta con servicio de lunes a viernes, en un horario de 8:00 a. m. a 2:00 p. m., brindando a los adultos mayores un ambiente seguro y cómodo donde se sienten apapachados y bien atendidos.