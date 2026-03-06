REFUERZA FRANK DE LEÓN APOYO EDUCATIVO EN GÓMEZ FARÍAS CON ENTREGA DE BECAS MUNICIPALES

El alcalde reiteró que el impulso a la formación académica de niños y jóvenes se mantiene como el eje prioritario de su administración.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Gómez Farías, Tam. — En un esfuerzo continuo por fortalecer el sector educativo y evitar la deserción escolar, el alcalde Frank de León encabezó una nueva jornada de entrega de la beca municipal en la cabecera de esta localidad.

Durante el evento, el edil destacó que este apoyo económico no es una acción aislada o reciente, sino un compromiso institucional que ha caracterizado a su gestión. “No es de hoy, es de siempre”, subrayó De León, haciendo referencia a la constancia con la que se han dispersado estos recursos en beneficio de las familias de Gómez Farías.

El mandatario municipal enfatizó que su gobierno seguirá destinando esfuerzos y presupuesto para asegurar que ningún estudiante se quede atrás por falta de recursos.

Aseguró que la educación es la base del progreso del municipio y que, por ello, seguirá siendo la prioridad número uno en su agenda de trabajo.

“En Gómez Farías seguirá siendo prioridad la educación y su impulso. Queremos que los estudiantes y los padres de familia sepan que cuentan con nosotros”, reiteró el alcalde.

Con esta entrega, el Ayuntamiento busca incentivar el aprovechamiento académico y aliviar la carga económica en los hogares, reafirmando el lema de una administración cercana a las necesidades de la comunidad estudiantil.