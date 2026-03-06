MARÍA DE VILLARREAL LLAMA A CONSTRUIR UNA MEJOR HUMANIDAD

-La presidenta del DIF Tamaulipas presidió los eventos conmemorativos del Día Internacional de la Mujer

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– En el marco de las conmemoraciones del Día Internacional de la Mujer, la presidenta del DIF Tamaulipas, doctora María de Villarreal, hizo un llamado a la sociedad a ser participativa y colaborativa en la construcción de una mejor humanidad.

“En esta conmemoración de la mujer recordamos toda la lucha que se ha dado a lo largo de la historia, pero también debemos asumir la responsabilidad de que mujeres y hombres participemos juntos para construir una mejor humanidad. No podemos dejarnos vencer”, puntualizó.

Por su parte, al inaugurar el ciclo de conferencias, la secretaria de Bienestar Social, Silvia Casas González señaló que la incorporación de las mujeres a la educación ha sido clave para la construcción de una sociedad más justa e igualitaria, un proceso histórico en el que el gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, ha mostrado su compromiso de seguir trabajando en la transformación de Tamaulipas para que cada niña, adolescente y mujer viva con dignidad, respeto y seguridad.

En esta ceremonia, celebrada en el Teatro “Amalia González Caballero” del Centro Cultural Tamaulipas, Casas González, indicó que, hoy en día, la Secretaría de las Mujeres del Gobierno Federal, así como el Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, tienen mucho por hacer en este proceso histórico en el que mujeres y hombres trabajan unidos por la igualdad.

Destacó el firme compromiso del gobernador Américo Villarreal Anaya para seguir transformando a Tamaulipas con una visión humanista que garantice la igualdad de género mediante el cumplimiento de normas orientadas a prevenir, atender y sancionar la violencia contra las mujeres y niñas, así como la creación de mecanismos de protección.

En ese sentido, citó la existencia de siete Centros de Mujeres en el estado y la próxima creación de ocho nuevos centros en municipios de Tamaulipas, gracias al apoyo de la presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo.

En materia de protección jurídica, además de la línea telefónica 079, que brinda atención las 24 horas del día, informó que las mujeres en Tamaulipas cuentan con una red de abogadas que brinda acompañamiento especializado en casos de violencia de cualquier tipo.

“Nuestro compromiso es seguir trabajando para que cada niña crezca sabiendo que puede alcanzar sus sueños, para que cada joven encuentre oportunidades reales de desarrollo y para que cada mujer viva con dignidad, con respeto y con seguridad. Cuando una mujer avanza, avanza su familia, avanza su comunidad y avanza todo Tamaulipas”, afirmó.

Tras subrayar que esta conmemoración del Día Internacional de la Mujer, 8M, honra la lucha de muchas generaciones, señaló que también sirve para generar conciencia de que los derechos actuales —incluido el acceso a la educación superior— fueron logrados mediante luchas y sacrificios.

El Ciclo de Conferencias conmemorativo del Día Internacional de las Mujeres, 8M, organizado por la Secretaría de Bienestar Social a través del Instituto de las Mujeres en Tamaulipas, tiene como objetivo generar conciencia sobre las desigualdades persistentes y exigir cambios, recordando las reivindicaciones históricas por mejores condiciones laborales y derechos políticos de las mujeres, así como promover la reflexión sobre los retos que aún enfrentan.

Cuarto Poder de Tamaulipas/