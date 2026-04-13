INVITA PATTY CHÍO  A CARAVANAS PARA MUJERES EN LA PROPIEDAD SOCIAL

El Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), invita a todas las mujeres que habitan en ejidos y comunidades agrarias a participar en esta jornada integral de atención y servicios.
Sede: Salón de Actos del Ejido Los Aztecas, El Mante, Tamaulipas
Fecha: Jueves 16 de abril Horario: 11:00 a 15:00 horas
Servicios disponibles:
* Asesoría en materia agraria
* Atención médica general
* Orientación ambiental y agroecológica
* Asesoría educativa y financiera
* Información y acceso a programas
* Orientación sobre los derechos de las mujeres
Esta caravana tiene como objetivo acercar servicios y brindar herramientas que fortalezcan el desarrollo integral de las mujeres rurales, promoviendo el ejercicio pleno de sus derechos en la propiedad social.
Invita a tu mamá, tía o amiga. Todas son bienvenidas.