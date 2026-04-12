CONCLUYE UAT PERIODO VACACIONAL Y REANUDA ACTIVIDADES EN SUS CAMPUS

ALFREDO GARCÍA BECERRA

La Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT) reanuda sus actividades académicas y administrativas este lunes 13 de abril de 2026, luego de concluir el periodo vacacional de primavera establecido en el calendario escolar y administrativo vigente.

Con el regreso a labores del personal sindicalizado y de confianza, así como de la comunidad docente y estudiantil de las escuelas, facultades y unidades académicas, la UAT da continuidad al periodo escolar, reafirmando su compromiso con la formación integral, la calidad educativa y el fortalecimiento institucional.

En este marco, la administración del rector Dámaso Anaya Alvarado ha destacado que la reanudación de actividades representa una oportunidad para consolidar los avances académicos y administrativos del ciclo, manteniendo una dinámica de trabajo basada en la unidad, la responsabilidad y el cumplimiento de los objetivos estratégicos de la Universidad.

Asimismo, se ha subrayado que el periodo de clases Primavera 2026 concluirá el 22 de mayo, dando paso al periodo de verano que iniciará en el mes de junio, el cual ofrece a las y los estudiantes una alternativa académica intensiva y opcional para adelantar materias o regularizar su trayectoria escolar.

De igual manera, la institución continúa a la par con el proceso de registro de aspirantes a nuevo ingreso para el periodo 2026-3 (Otoño 2026), el cual permanecerá abierto hasta el 12 de junio. El examen de admisión EXANI II se aplicará el 25 de junio, mientras que los resultados serán publicados el 3 de agosto, previo al inicio de clases en ese mismo mes.

En esta nueva etapa del ciclo académico, la Universidad mantiene su enfoque en el fortalecimiento de sus más de 90 programas educativos, distribuidos en las zonas Norte, Centro y Sur del estado, contribuyendo al desarrollo social, cultural y productivo de Tamaulipas.

Para más información sobre la oferta educativa, consultar el sitio oficial de esta casa de estudios: https://www.uat.edu.mx/oferta-educativa.

Cuarto Poder de Tamaulipas/