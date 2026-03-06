ILUMINA PATTY CHÍO LA COLONIA MÉXICO

*Al instalar nuevo alumbrado público que incluye 22 lámparas LED de 60 watts con brazo, el Gobierno Municipal de El Mante avanza en el compromiso de brindar mayor seguridad y bienestar a las familias del sector poniente de la ciudad.

Con el objetivo de reforzar la seguridad y mejorar la calidad de vida de las familias mantenses, la presidenta municipal Patty Chío encabezó la puesta en marcha del nuevo sistema de alumbrado público en la colonia México.

Acompañada por familias beneficiadas, así como por síndicos y regidores, la alcaldesa realizó la entrega formal de esta obra que contempla la instalación de 22 lámparas LED de 60 watts con brazo, lo que permitirá contar con calles mejor iluminadas y más seguras para quienes habitan y transitan por esta zona.

Esta acción fue posible luego de la gestión hecha por el Gobierno Municipal ante la Comisión Federal de Electricidad para la ampliación de la red de energía eléctrica en el sector, lo que permitió posteriormente instalar el nuevo sistema de alumbrado público.

Durante su intervención, la presidenta municipal destacó que su administración seguirá trabajando de la mano con la ciudadanía para atender las necesidades de las colonias.

“Seguimos gestionando y trabajando para que las familias mantenses tengan mejores servicios y mayor seguridad en sus colonias. Iluminar nuestras calles también es brindar tranquilidad a quienes viven aquí”, expresó.

Patty Chío también agradeció el respaldo del Gobierno del Estado y del Gobierno de México para seguir impulsando acciones que benefician a las familias.

“Reconozco el apoyo y la coordinación con nuestro gobernador Américo Villarreal Anaya y con nuestra presidenta de México, Claudia Sheinbaum Pardo, porque cuando los tres órdenes de gobierno trabajamos en unidad es posible llevar más bienestar y mejores servicios a nuestra gente”, puntualizó.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de El Mante reafirma su compromiso de continuar impulsando obras y servicios que contribuyan al bienestar y la seguridad de las familias mantenses.