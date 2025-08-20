RENDIRÁ PATTY CHÍO PRIMER INFORME DE GOBIERNO

* Por acuerdo de cabildo, será presentado en sesión solemne el próximo 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Country Club.

Con el voto unánime del cabildo, fue aprobada la propuesta para la presentación del primer informe de gobierno, en donde Patty Chío rendirá cuentas del trabajo realizado al frente de la administración pública municipal.

En la vigésima segunda sesión ordinaria de cabildo, fue aprobada la propuesta para que sea presentada la información a detalle sobre el estado que guarda la administración pública municipal y sus labores realizadas de conformidad a lo establecido en la fracción XXXIX de los artículos 49 y la fracción XIX del artículo 55 del Código Municipal para el Estado de Tamaulipas.

Por unanimidad del cabildo, se aprobó la propuesta para la presentación del primer informe de actividades de la administración que encabeza Patty Chío; siendo el día 11 de septiembre a las 11:00 horas en el Country Club.

La Presidenta Municipal agradeció el respaldo que, a lo largo de este primer año de gobierno, se ha otorgado y que han permitido avances en rubros como servicios públicos, obra pública, asistencia social, sistema DIF Y COMAPA.