IMPULSA PATTY CHÍO TALENTO ARTÍSTICO DE NIÑAS Y NIÑOS MANTENSES LA ALCALDESA

Inauguró la muestra colectiva ” Los niños en las artes “, se exhiben en la Galería Ramón Cano Manilla un total de 111 obras de 53 artistas.

Con el propósito de impulsar el talento artístico desde la niñez y fortalecer la cultura en el municipio, el Gobierno Municipal que encabeza Patty Chío llevó a cabo la inauguración de la Exposición Colectiva “Los Niños en las Artes”, en la Galería “Ramón Cano Manilla”.

En este significativo evento se presentan 111 obras realizadas por 53 niñas y niños, quienes, a través de sus creaciones, reflejan su imaginación, sensibilidad y creatividad, consolidando al arte como una herramienta fundamental para su desarrollo integral.

En su mensaje, la Alcaldesa destacó la importancia de fomentar las expresiones artísticas desde temprana edad, ya que contribuyen a fortalecer valores, promover la cultura y construir una sociedad más participativa y en armonía.

Asimismo, se reconoció el trabajo del profesor José Magdiel Saldaña Salce por su dedicación en la organización de esta exposición, así como el respaldo de madres y padres de familia, quienes desempeñan un papel fundamental en el desarrollo del talento de sus hijas e hijos.

Con la asistencia de integrantes del Cabildo, así como de madres y padres de familia, el Gobierno Municipal reafirmó su compromiso de trabajar en unidad para generar más espacios donde la niñez pueda expresarse, crecer y desarrollarse a través del arte.

Finalmente, se hizo una invitación a la ciudadanía en general para visitar esta exposición y apoyar el talento local, reconociendo en cada obra el esfuerzo y la creatividad de quienes representan el presente y el futuro de El Mante.