OBRAS DE AMÉRICO VILLARREAL GENERAN BIENESTAR EN EL MANTE: PATTY CHÍO

Alcaldesa supervisa junto al Secretario de Obras Públicas Pedro Cepeda Anaya, el avance de las acciones que desarrolla el Gobierno del Estado en el Municipio

$258 MDP en obra pública en lo que va del Gobierno estatal; $106 mdp en obras del 2025 del Gobierno y DIF Tamaulipas

ALFREDO GARCÍA BECERRA

En un esfuerzo conjunto por elevar la calidad de vida de las familias mantenses, la Presidenta Municipal, Patty Chío, acompañó al Secretario de Obras del Gobierno del Estado, Pedro Cepeda Anaya, en la gira de supervisión de obras de infraestructura que actualmente se desarrollan en diversos puntos estratégicos del municipio.

Durante el recorrido, se verificaron los avances en proyectos de rehabilitación de espacios deportivos como el Estadio Zaragoza, y la modernización de colectores de drenaje; obras que, aunque en ocasiones no son visibles a simple vista, son fundamentales para la salud pública y el desarrollo urbano sostenible.

También se supervisaron obras del programa Lazos de Bienestar en colonias como la Linares y Popular.

La alcaldesa Patty Chío subrayó que la ejecución de estos proyectos es el resultado de una estrecha coordinación entre los tres niveles de gobierno. Destacó que el apoyo decidido del Gobernador, Dr. Américo Villarreal Anaya, ha sido la pieza clave para que El Mante reciba una inversión histórica.

“Agradecemos profundamente al Gobernador por su respaldo. Estas son obras de gran magnitud que marcarán un antes y un después en nuestra ciudad. Estamos trabajando en equipo para que el bienestar llegue a cada rincón de El Mante”, expresó.

Por su parte, el Secretario de Obras Públicas del Estado informó que la administración estatal ha destinado más de $258 millones de pesos en obra pública para el municipio en lo que va del Gobierno, de los cuales 106 millones corresponden a proyectos actuales con diversos avances, resaltando también el trabajo del DIF Tamaulipas que encabeza la Dra. María Santiago de Villarreal.

Reafirmó el compromiso de transformar la infraestructura básica en beneficios tangibles para la comunidad a través de los distintos proyectos en ejecución.

Cuarto Poder de Tamaulipas&