SE UNE EL MANTE A LA INSTALACIÓN DE LOS CONSEJOS DE PAZ Y JUSTICIA CÍVICA EN TAMAULIPAS

*La representación del municipio, encabezada por el DIF Municipal, llevó el mensaje de trabajo en unidad de la alcaldesa Patty Chío.

Ciudad Victoria, Tamaulipas.– Con el firme compromiso de fortalecer el tejido social y promover una cultura de paz, el Gobierno Municipal de El Mante, encabezado por la alcaldesa Patty Chío, participó este lunes en la instalación y toma de protesta de los Consejos de Paz y Justicia Cívica, un paso estratégico que posiciona a Tamaulipas como referente nacional en la construcción de la paz.

La ceremonia fue presidida por el gobernador del Estado, Dr. Américo Villarreal Anaya, y la titular de la Unidad de Asuntos Religiosos y Prevención Social de la Secretaría de Gobernación, Clara Luz Flores Carrales, quienes destacaron la importancia de la coordinación entre los municipios, el Estado y la Federación para atender las causas de la violencia desde un enfoque humanista y preventivo.

Durante el acto celebrado en la explanada del Palacio de Gobierno, el municipio de El Mante tomó protesta como uno de los nueve consejos municipales que trabajarán de manera conjunta bajo el liderazgo de la alcaldesa Patty Chío. Con ello, la administración municipal asume la responsabilidad de convertir este consejo en un espacio activo de diálogo, mediación y participación ciudadana.

Con esta integración, el Gobierno Municipal de El Mante se alinea a la estrategia nacional impulsada por la presidenta Claudia Sheinbaum Pardo y el gobernador Américo Villarreal Anaya, con el objetivo de fortalecer el bienestar integral de la población mediante políticas públicas que atiendan la problemática social de manera cotidiana.

En el marco de este evento, se llevó a cabo la entrega histórica de 50 títulos y certificados a asociaciones religiosas, convirtiendo a Tamaulipas en la primera entidad del país en otorgar estos documentos que anteriormente eran gestionados exclusivamente por el Gobierno Federal.