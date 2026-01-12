FORTALECE DIF EL MANTE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

​* A través del programa “Lazos de Esperanza”, se atienden hasta 15 trámites diarios para placas vehiculares.

​El Sistema DIF El Mante brinda diversos servicios y apoyos a las personas con discapacidad, como la actualización del engomado para placas vehiculares que el Gobierno de Tamaulipas expide a través de la Oficina Fiscal.

​

Este esfuerzo constante busca mejorar la calidad de vida y facilitar la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Además, se ofrece una atención cercana y personalizada a los usuarios, garantizando que puedan cumplir con los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios de forma ágil y sin complicaciones.

​

Erika Torres Velázquez, directora del Sistema DIF El Mante, destacó la importancia de seguir trabajando para que más personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que les corresponden, subrayando que el programa “Lazos de Esperanza” ha sido fundamental para impulsar la inclusión y el bienestar de este sector.

“Al día se atienden hasta 15 trámites donde el DIF emite el certificado de discapacidad y la emisión del documento, que son parte de los requisitos que la Oficina Fiscal pide a los contribuyentes para que puedan gozar del subsidio y obtener su placa vehicular de discapacidad para espacios preferenciales en la vía pública”, señaló.

​

La atención brindada busca no solo cumplir con los trámites, sino también ofrecer un espacio de apoyo integral para los beneficiarios.

​

Esta acción es una muestra más del compromiso que el Gobierno presidido por Patty Chío y el Sistema DIF El Mante, en conjunto con el DIF Tamaulipas, a cargo de la Dra. María de Villarreal, tienen con la población vulnerable, asegurando que nadie se quede atrás en el acceso a derechos y servicios fundamentales.