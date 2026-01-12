FORTALECE DIF EL MANTE INCLUSIÓN DE PERSONAS CON DISCAPACIDAD

* A través del programa “Lazos de Esperanza”, se atienden hasta 15 trámites diarios para placas vehiculares.
El Sistema DIF El Mante brinda diversos servicios y apoyos a las personas con discapacidad, como la actualización del engomado para placas vehiculares que el Gobierno de Tamaulipas expide a través de la Oficina Fiscal.
Este esfuerzo constante busca mejorar la calidad de vida y facilitar la integración de las personas con discapacidad a la sociedad. Además, se ofrece una atención cercana y personalizada a los usuarios, garantizando que puedan cumplir con los requisitos necesarios para acceder a estos beneficios de forma ágil y sin complicaciones.
Erika Torres Velázquez, directora del Sistema DIF El Mante, destacó la importancia de seguir trabajando para que más personas con discapacidad puedan acceder a los servicios que les corresponden, subrayando que el programa “Lazos de Esperanza” ha sido fundamental para impulsar la inclusión y el bienestar de este sector.
“Al día se atienden hasta 15 trámites donde el DIF emite el certificado de discapacidad y la emisión del documento, que son parte de los requisitos que la Oficina Fiscal pide a los contribuyentes para que puedan gozar del subsidio y obtener su placa vehicular de discapacidad para espacios preferenciales en la vía pública”, señaló.
La atención brindada busca no solo cumplir con los trámites, sino también ofrecer un espacio de apoyo integral para los beneficiarios.
Esta acción es una muestra más del compromiso que el Gobierno presidido por Patty Chío y el Sistema DIF El Mante, en conjunto con el DIF Tamaulipas, a cargo de la Dra. María de Villarreal, tienen con la población vulnerable, asegurando que nadie se quede atrás en el acceso a derechos y servicios fundamentales.