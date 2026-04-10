INVITACIÓN A LAS CARAVANAS PARA MUJERES EN LA PROPIEDAD SOCIAL

​El Gobierno Municipal El Mante 2024-2027, presidido por Patty Chío, en coordinación con la Secretaría de Desarrollo Agrario, Territorial y Urbano (SEDATU), la Procuraduría Agraria y el Registro Agrario Nacional (RAN), convoca a todas las mujeres de ejidos y comunidades agrarias a participar en este encuentro integral.

​Detalles del Evento

​Fecha: Jueves 16 de abril.

​Horario: 11:00 a 15:00 horas.

​Lugar: Salón de Actos del Ejido Los Aztecas, El Mante, Tamaulipas.

​Servicios Gratuitos Disponibles

​Durante la jornada se ofrecerá atención especializada en las siguientes áreas:

​Asesoría Jurídica: Orientación agraria y derechos sobre la propiedad social.

​Salud: Servicios médicos generales.

​Sustentabilidad: Orientación ambiental y agroecológica.

​Desarrollo Económico: Asesoría educativa y financiera.

​Gestión Social: Información sobre programas públicos y derechos de las mujeres.

​Objetivo Institucional

​Esta caravana busca fortalecer el acceso de las mujeres rurales a la información y servicios esenciales. El fin primordial es impulsar su desarrollo integral y garantizar el ejercicio pleno de sus derechos dentro del núcleo agrario.

​Nota: Todos los trámites y servicios brindados durante esta jornada son completamente gratuitos.