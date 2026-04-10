MARIELA LÓPEZ SOSA PRESIDENTA MUNICIPAL DE XICOTÉNCATL IMPULSA EL TALENTO AJEDRECÍSTICO

Mariela López Sosa, Presidenta Municipal de Xicoténcatl, asistió a la premiación del primer torneo interno organizado por el club de ajedrez, donde participaron niñas, niños y jóvenes en las categorías de primaria y secundaria.

En secundaria, los ganadores fueron Carmen Marely Castillo Flores (1°), Juan Antonio Longoria Pérez (2°) y Hernández Villanueva José Iván (3°); mientras que en primaria destacaron Carlos Daniel Castro García (1°), Ada Suzeth Contreras Hambiz (2°) y Ángel Alejandro García Martínez (3°).

También se reconoció a Ángel Daniel Pontón Carballo y a Isaac Robbins Alambar por su participación en el torneo regional “Conquistando el Tablero” en Aldama.

Durante el evento, la alcaldesa entregó obsequios y agradeció la donación de medallas y kits de ajedrez por parte de Ángel Isaac Negrete Varela, promoviendo así la unión familiar y el desarrollo del talento juvenil.