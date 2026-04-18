CONOCE EL TOP 10 DE LOS SABORES QUE ENAMORAN DE TAMAULIPAS: SECRETARIA DE TURISMO

-Del mar a la sierra, los platillos que enamoran el paladar y deleitan a los visitantes de un estado que lo tiene todo

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Desde el norte hasta el sur y en cada rincón del centro de Tamaulipas, cada región de nuestra entidad ofrece sabores únicos que cuentan la historia de nuestra tierra, del mar y de nuestra gente, con lo que Tamaulipas seguro te enamora.

La Secretaría de Turismo de Tamaulipas te presenta los 10 Sabores Imperdibles que no puedes dejar de probar: Torta de la Barda, Asado de Puerco, Enchiladas Tultecas, Tamales de Venado, Jaiba Rellena, Carne a la Tampiqueña, Chochas, Cabrito, Machacado y Flautas de Harina con una gran variedad de guisos.

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas destacó que son los platillos más emblemáticos de la entidad, desde la suculenta torta de barda en la zona sur del estado, el sabroso asado de puerco, entre otros platillos más, que deleitan a las mujeres y hombres que visitan la entidad, ya sea locales, nacionales o extranjeros.

Así como las chochas, muy tradicionales en la región centro, Jaumave, Bustamante, Tula, Palmillas y Miquihuana, entre otros municipios más, como Ciudad Victoria, el cuál es platillo de temporada arraigado en familias tamaulipecas.

Las enchiladas tultecas, uno de los sabores que ofrece el pueblo mágico de Tula a sus visitantes y que se replica en ferias, eventos del estado y en los tianguis turísticos, refirió el funcionario estatal.

Además del tradicional, asado de puerco, que en el municipio de Hidalgo, se puede degustar en la visita de turismo religioso a la Virgen de El Chorrito, entre otros platillos más, que deleitan el paladar de quienes nos visitan, concluyó Hernández Rodríguez.

Cuarto Poder de Tamaulipas/