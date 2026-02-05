DESTACA PATTY CHÍO LEGADO DEL CONSTITUYENTE ZEFERINO FAJARDO

* Lo recuerda como pilar de la Transformación en México en el aniversario de la Promulgación de la Constitución de 1917

CONGREGACIÓN QUINTERO, EL MANTE.– El Gobierno Municipal de El Mante conmemoró esta mañana, en la plaza principal de la histórica Congregación Quintero, el 109 Aniversario de la Promulgación de la Constitución Política de los Estados Unidos Mexicanos de 1917.

Ante la presencia de síndicos, regidores, autoridades municipales, delegacionales y educativas, la presidenta municipal, Patty Chío, destacó la profunda relevancia histórica y social de nuestra Carta Magna. Señaló que sus orígenes se encuentran en un movimiento revolucionario, social y democrático que transformó el rumbo del país.

“Nos reunimos hoy para recordar los cimientos de la transformación en México, que nacen de un profundo movimiento social que dio voz al pueblo y marcó el destino de nuestra nación”, expresó la alcaldesa.

Patty Chío subrayó que la Constitución de 1917 es fruto de la lucha del pueblo mexicano y el pilar que consolidó derechos fundamentales en los ámbitos laboral, campesino y educativo, sentando las bases de un México más justo y equitativo.

Desde este sitio histórico —antigua cabecera municipal— se rindió homenaje al legado de Zeferino Fajardo Luna, reconociendo su participación decisiva en el Congreso Constituyente de 1917 y su compromiso inquebrantable con las causas sociales. “Honrar su legado es recordar a un hombre comprometido con la justicia social y con la construcción de un país con derechos y oportunidades para todas y todos”, afirmó.

Finalmente, la presidenta municipal hizo un llamado a asumir con responsabilidad el presente y a seguir trabajando en unidad por el bienestar de las familias, destacando que respetar la Constitución implica transformar sus principios en acciones cotidianas de gobierno bajo un sentido humanista.

En el acto participaron alumnos de la Escuela Primaria “Emilio Carranza” y del Jardín de Niños “Justo Sierra”. Asimismo, se contó con la distinguida presencia de familiares del constituyente, destacando a la C. María Guadalupe Portales Pérez, sobrina de don Zeferino Fajardo Luna.