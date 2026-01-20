MEJORA PATTY CHÍO MOVILIDAD Y CALIDAD DE VIDA EN LA COLONIA AEROPUERTO

* ​Acompañada por familias del sector poniente, se hace entrega de la obra de pavimentación en la calle 20 de Noviembre, entre Colima y Monterrey.

​Con la entrega de la obra de pavimentación asfáltica de la calle 20 de Noviembre, el Gobierno Municipal de El Mante, que encabeza la presidenta Patty Chío, continúa impulsando acciones que mejoran la movilidad y elevan la calidad de vida de las familias mantenses.

​Como parte de una intervención integral, los trabajos incluyeron la introducción de la red de agua potable y drenaje sanitario, además de la pavimentación asfáltica. Esto permite la creación de nuevos accesos y circuitos viales, fortaleciendo la conectividad entre calles y beneficiando directamente a la comunidad.

​Durante la entrega, la alcaldesa Patty Chío destacó que estas acciones forman parte de una visión de desarrollo con sentido social:

“Cada obra que realizamos tiene como prioridad mejorar la vida de las familias. Esta pavimentación no solo es una calle nueva, es una solución integral que brinda mayor seguridad, movilidad y mejores servicios para la colonia Aeropuerto”, expresó.

​La presidenta reconoció el respaldo de síndicos y regidores, quienes han acompañado las tareas de rehabilitación en distintos sectores del municipio, así como la participación del Comité Social de Obra, encargado de vigilar que los trabajos se realizaran conforme a lo establecido.

“Cuando trabajamos en equipo, gobierno y ciudadanía, las obras se hacen bien y llegan a donde realmente se necesitan”, señaló.

​Por su parte, Aurelio de León de León, presidente del Comité Social de Obra, destacó que esta pavimentación representa el cumplimiento de un compromiso con los habitantes de la colonia Aeropuerto, subrayando la importancia de que las obras públicas se traduzcan en resultados tangibles.

​Asimismo, la alcaldesa agradeció el respaldo del gobernador del estado, Américo Villarreal Anaya, así como de la presidenta de la República, la doctora Claudia Sheinbaum Pardo.

“Con el apoyo de nuestro gobernador y de la presidenta de la República, seguimos avanzando con obras que transforman el entorno urbano y fortalecen el bienestar de El Mante”, afirmó.

​Con acciones como esta, el Gobierno Municipal refrenda su compromiso de trabajar de la mano con la ciudadanía, impulsando infraestructura que genera desarrollo, conectividad y una mejor calidad de vida para las familias mantenses.