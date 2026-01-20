INAUGURAN OBRAS DE BENEFICIO COMUNITARIO EN ÁGUILAS DE LA VICTORIA

La presidenta municipal Mariela López Sosa encabezó la inauguración de diversas obras de beneficio comunitario en la comunidad de Águilas de la Victoria, acciones que impulsan la infraestructura y mejoran la calidad de vida de sus habitantes.

Entre los trabajos realizados destacan la construcción de una techumbre de uso público, una cancha comunitaria, la rehabilitación de calles, el reemplazo de luminarias y la entrega de material completo para dos sanitarios con fosa séptica en la iglesia de la comunidad.

Durante el evento se reconoció la coordinación con la delegada municipal Candelaria Hernández Morales y el comisariado ejidal Mauro Manzanares Mar, quienes refrendaron su compromiso de seguir trabajando en unidad por el desarrollo de la comunidad.

#UnGobiernoQueNosUne