INAUGURA PATTY CHÍO LA MUESTRA “EL MANTE EN PUNTO TAMAULIPAS”

* La Alcaldesa mantense declaró inaugurado el espacio de exhibición y venta que permitirá compartir con las y los tamaulipecos la riqueza cultural, gastronómica, artesanal y turística de la ciudad más dulce

Acompañada por integrantes del Cabildo y representantes de la Secretaría de Turismo de Tamaulipas, la Presidenta Municipal encabezó la apertura de la exposición y comercialización “El Mante en Punto Tamaulipas”, escaparate que reúne a más de diez expositores mantenses, quienes presentaron productos típicos, artesanías y platillos representativos de la región.

En su mensaje, Patty Chío agradeció al Gobernador Américo Villarreal Anaya por la invitación a participar en este espacio que promueve con orgullo la cultura y tradiciones de los 43 municipios de la entidad.

“A partir de este día, le corresponde a El Mante estar presente. Gracias al Secretario de Turismo, Benjamín Hernández Rodríguez, por brindarnos esta gran oportunidad de dar a conocer los productos artesanales que se elaboran en nuestro querido Mante, compartir nuestra gastronomía y promover los atractivos turísticos con los que contamos”, expresó la Alcaldesa.

Reconoció a los expositores por su entusiasmo y compromiso al representar con orgullo al municipio

“Gracias, señor Gobernador, por fortalecer este tipo de programas que abren áreas de oportunidad para proyectar turísticamente a nuestro municipio, “donde el azúcar es más dulce que la miel”.