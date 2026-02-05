MARIELA LÓPEZ SOSA ENCABEZA CEREMONIA POR EL DÍA DE LA CONSTITUCIÓN EN XICOTÉNCATL

La presidenta municipal de Mariela López Sosa encabezó la ceremonia cívica conmemorativa del Aniversario de la Constitución Mexicana, realizada en la escuela primaria Prof. Moisés Sáenz, en el municipio de Xicoténcatl.

En el acto participaron autoridades municipales y educativas, quienes resaltaron la importancia de la Constitución como base del orden jurídico, la democracia y los derechos de las y los mexicanos, reforzando los valores cívicos entre la comunidad estudiantil.

El Gobierno Municipal refrendó su compromiso de seguir promoviendo el respeto a la ley y la formación cívica.