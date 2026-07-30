PROTEGE DIF EL MANTE A POBLACIÓN VULNERABLE

* Atiende 15 reportes de abandono social y violencia a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adultos Mayores; que se mantiene de guardia .

Un total de 15 casos de protección a niñas, niños, adolecentes y adultos mayores han sido atendidos por el Sistema DIF El Mante, salvaguardando la integridad de las personas que han sido violentadas en sus derechos y han sufrido abandono social.

En lo que va del periodo vacacional de verano, la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos mayores se mantiene de guardia, atendiendo y resolviendo de manera inmediata los reportes que la misma ciudadanía realiza a través de la línea de emergencias del 911.

En atención a la instrucción de la Presidenta Municipal Patty Chío de velar por el bienestar de las personas mas vulnerables, la directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez señaló que el reporte de la Procuraduría a cargo de Sara González, destaca el abandono social hacia 3 adultos mayores y 2 menores de edad, así como violencia a una niña, mientras que el resto son casos diversos.

“Todos los reportes se estan atendiendo por el equipo multidisciplinario que se mantiene de guardia y vigilantes para proporcionar el acompañamiento y protección a los afectados, así como también proteger el respeto a sus derechos y garantizar su bienestar tanto en el seno familiar como social” dijo.

La procuradora de protección a Niñas, Niñas, Adolescentes y Adultos Mayores Sara González destacó que la línea del 911 es la indicada para recibir los reportes de violencia a población en riesgo, y el Sistema DIF también está disponible para la atención, reiterando el llamado a la ciudadadania de denunciar todo abuso a menores y adultos mayores con la certeza de ser atendidos.