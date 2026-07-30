INTENSIFICA PATTY CHÍO ACCIONES DE BACHEO

* La alcaldesa constató las labores de mejoramiento estructural y aplicación de carpeta asfáltica en la Glorieta: Estas acciones forman parte de tareas intensivas de reposición de pavimentos

En una intensa jornada de supervisión, la alcaldesa Patty Chío acudió a las inmediaciones de la Glorieta para revisar los trabajos intensivos de bacheo profundo y rehabilitación vial que ejecuta el Gobierno Municipal.

En el lugar, el Director de Obras Públicas, Ing. Pedro González Ángeles, detalló a la Presidenta las acciones emprendidas para dar solución a las afectaciones en el pavimento.

El funcionario municipal expuso ante la alcaldesa que en el sitio se generó ” un socavón de 12 por 6 metros, el cual ocasionó un daño estructural importante en un tramo aproximado de 20 por 8 metros”.

Ante esta situación, las cuadrillas comenzaron con un bacheo profundo para rehabilitar la base y la estructura del terreno.

Para culminar la obra, se hace uso de una petrolizadora con la que se tenderá y compactará una superficie de 160 metros cuadrados con una carpeta asfáltica de 5 cm de grosor. Con este procedimiento se busca garantizar la durabilidad de la arteria y la seguridad de los automovilistas que transitan por la zona.

La Alcaldesa hizo un llamado a la ciudadanía: “Les pedimos manejar con precaución y respetar los señalamientos preventivos mientras concluyen las labores, recordándoles que las mejoras tienen una fase, primero lado derecho y posterior el lado izquierdo para no afectar el tránsito”, detalló, reiterando el compromiso de la administración por mantener vialidades dignas y solucionar de fondo las problemáticas de la infraestructura urbana.