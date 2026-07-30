TAMAULIPAS TE INVITA A DESCUBRIR EL ENCANTO DE LAS PLAYAS DEL GOLFO DE MÉXICO

-Las seis principales playas del estado reportan una afluencia turística superior a los 672 mil visitantes

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- Sol radiante, mar turquesa y brisa fresca te esperan en las paradisíacas playas de Tamaulipas, un destino del Golfo de México que combina belleza natural, seguridad y una vibrante oferta turística en pleno auge, señaló Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo de Tamaulipas.

Precisó que la gastronomía deliciosa, fresca y variada, junto con precios accesibles, convierten al estado en un destino ideal para todos los bolsillos, además de que, “la hospitalidad tamaulipeca hace que te sientas como en casa”.

Tan solo en las seis principales playas de Tamaulipas, durante este periodo vacacional se han superado los 672 mil visitantes, quienes han generado una derrama económica superior a los 618 millones de pesos, refirió el funcionario estatal.

“El gobernador Américo Villarreal Anaya impulsa con firmeza la calidad, certificación y profesionalización de todos los prestadores de servicios turísticos en Tamaulipas, elevando los estándares del sector para posicionar al estado como un destino de excelencia”, informó Hernández Rodríguez.

Detalló que entre las playas principales destaca Playa Miramar, en Ciudad Madero, por su arena fina, aguas tranquilas, su bandera Blue Flag, deportes acuáticos y atardeceres inolvidables, que la hacen ideal para las familias.

Mientras que Playa La Pesca, en el municipio de Soto la Marina, ofrece naturaleza, pesca deportiva, paseos para la observación de aves y liberación de tortugas; otro espacio perfecto para desconectar.

Playa Bagdad, en Matamoros, cuenta con más de 40 kilómetros de arena, palapas y oleaje suave, una gran extensión para caminar y pescar.

Barra del Tordo, en el municipio de Aldama, es una playa virgen con manglares, biodiversidad y un ambiente tranquilo, ideal para disfrutar del ecoturismo.

De igual manera, Playa Tesoro, en el puerto de Altamira, es ideal para el descanso familiar y para disfrutar de mariscos frescos; mientras que Playa La Carbonera, en el municipio de San Fernando, ofrece avistamiento de aves migratorias y contacto con la naturaleza.

Cuarto Poder de Tamaulipas/