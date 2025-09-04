CONVOCAN A PARTICIPAR EN EL 2º CONCURSO  DE FOTOGRAFÍA “ESTO ES TAMAULIPAS”

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- El Gobierno de Tamaulipas, a través de la Representación del Estado en la Ciudad de México y la Coordinación General de Comunicación Social, dieron a conocer la convocatoria para el 2º Concurso de Fotografía “Esto es Tamaulipas”.

El certamen que tiene como objetivo mostrar el talento y la belleza natural de nuestro estado, abrirá la recepción de fotografías y documentos a partir del 10 de septiembre y hasta el 15 de octubre, en el correo estoes@tamaulipas.gob.mx

El tema principal es: Los lugares más emblemáticos de Tamaulipas y las actividades que orgullosamente nos representan cultural y socialmente, las categorías para participar son: cámara digital y dispositivo móvil.

Los premios, en cada una de las categorías son: 50 mil pesos al primer lugar; 30 mil pesos al segundo y 20 mil pesos al tercer lugar.

La convocatoria con todas las bases y los requisitos del certamen está disponible para las y los interesados en: www.tamaulipas.gob.mx

Cuarto Poder de Tamaulipas/