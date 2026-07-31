CASO DAFNE: SET RETIRA ESCUELAS CON MODALIDAD MILITARIZADA DE TAMAULIPAS Y REFORZARÁ LA SUPERVISIÓN EDUCATIVA

-Las instituciones que no acrediten el cumplimiento de la normatividad serán suspendidas, en cumplimiento de las directrices de la SEP

-La Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera su compromiso con el esclarecimiento de los hechos, la cero impunidad y la protección de niñas, niños y adolescentes

Ciudad Victoria, Tamaulipas.- La vinculación a proceso de al menos tres personas como presuntas responsables del feminicidio de la adolescente Dafne, el avance de las primeras investigaciones y el respeto al debido proceso permiten hoy a la Secretaría de Educación de Tamaulipas fijar una postura institucional sobre este lamentable caso.

La Secretaría reitera su más profundo pesar por la irreparable pérdida de Dafne y manifiesta su solidaridad con su familia, amistades y con toda la comunidad educativa. Se trata de un hecho que lastima profundamente a la sociedad tamaulipeca y que obliga a redoblar los esfuerzos para garantizar entornos seguros para niñas, niños y adolescentes.

En congruencia con la política de cero impunidad que distingue al Gobierno Humanista de Américo Villarreal Anaya, desde el primer momento, la dependencia ha mantenido total disposición para colaborar con la Fiscalía General de Justicia del Estado y con las autoridades competentes en el esclarecimiento de los hechos.

Como parte de las medidas adoptadas tras estos acontecimientos, y en cumplimiento de las instrucciones giradas por el secretario de Educación Pública, Mario Delgado Carrillo, la Secretaría de Educación de Tamaulipas puso en marcha una serie de acciones para fortalecer la supervisión del sistema educativo en la entidad.

Entre ellas, destaca la revisión integral de las instituciones que operan bajo denominaciones como “militarizada”, “militar” o similares, con el propósito de verificar el cumplimiento de la normatividad vigente y determinar su situación jurídica y administrativa.

Asimismo, se reforzarán las labores de inspección y vigilancia; se garantizará el derecho de las y los estudiantes a continuar su formación educativa mediante la entrega de su documentación escolar cuando corresponda, y aquellos planteles que no acrediten contar con los permisos, autorizaciones y requisitos establecidos por la autoridad educativa serán suspendidos en sus actividades, en estricto apego a la ley. Estas acciones forman parte de las directrices emitidas por la Secretaría de Educación Pública para todas las autoridades educativas del país.

La Secretaría de Educación de Tamaulipas reitera que la educación debe desarrollarse siempre bajo los principios de legalidad, respeto a los derechos humanos y protección del interés superior de la niñez.

Bajo esa convicción, el Gobierno del Estado de Tamaulipas continuará actuando con responsabilidad, transparencia y firmeza para que cualquier conducta fuera de la ley sea investigada y sancionada, y para fortalecer las condiciones que garanticen espacios educativos seguros para todas y todos.