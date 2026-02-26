AEROPUERTO DE TAMPICO, ENTRE LOS CINCO MEJORES DEL PAÍS

-Recibió el premio ASQ Customer Experience 2025

Ciudad Victoria, Tamaulipas. – En un contexto de crecimiento sostenido del tráfico aéreo y como referente de calidad, el Aeropuerto Internacional de Tampico “Francisco Javier Mina” se colocó entre los cinco mejores aeropuertos del país dentro de los Premios ASQ Customer Experience 2025, que dio a conocer el Consejo Mundial de Aeropuertos (ACI World).

Benjamín Hernández Rodríguez, secretario de Turismo en Tamaulipas, señaló que entre los cinco aeropuertos mexicanos destacados se encuentran Monterrey, Durango, Guanajuato, Hermosillo y Tampico.

“Es un orgullo que se reconozca el trabajo de Durango y Tampico en la categoría de mejores aeropuertos en salidas con menos de 2 millones de pasajeros por año, mientras que Hermosillo y Guanajuato fueron reconocidos en la categoría de 2 a 5 millones de pasajeros anuales, y Monterrey en la de 5 a 15 millones”, expresó.

De acuerdo con ACI World, el programa ASQ (Airport Service Quality) analizó más de 30 indicadores de rendimiento.

Terminales como Monterrey, Durango y Tampico, todas operadas por el Grupo Aeroportuario del Centro Norte (OMA), obtuvieron menciones especiales no solo por su infraestructura, sino también por el nivel de limpieza y la dedicación de su personal.

Los resultados de los ASQ Customer Experience Awards 2025, otorgados por ACI World, posicionan a las terminales mexicanas como referentes de calidad en la región, concluyó Hernández Rodríguez.

