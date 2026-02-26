INAUGURA FRANK DE LEÓN AMPLIACIÓN DE RED DE AGUA POTABLE EN GÓMEZ FARÍAS

La obra, ubicada en la colonia El Pedregal, busca abatir el rezago en servicios básicos y mejorar la calidad de vida de las familias del sector.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

GÓMEZ FARÍAS, Tam. – Con el objetivo de fortalecer la infraestructura hidráulica y garantizar el acceso al vital líquido, el alcalde Frank de León encabezó la inauguración de la obra de ampliación de la red de agua potable en la colonia El Pedregal.

Durante la apertura de la obra, el mandatario municipal destacó que este proyecto forma parte de un plan integral de desarrollo urbano que prioriza a las zonas con mayor necesidad de servicios básicos. La obra representa un avance significativo para la comunidad, asegurando un suministro constante y eficiente para los hogares del sector.

El edil señaló que esta es “una obra más” dentro de su gestión que busca beneficiar directamente a las familias de Gómez Farías, transformando su entorno cotidiano. Ante los vecinos beneficiados, de León reafirmó su compromiso de mantener el ritmo de trabajo en lo que resta de su administración.

“Estamos cumpliendo con hechos el compromiso que tenemos con nuestra gente. Por ti, seguiremos haciendo historia”, puntualizó el alcalde durante su mensaje oficial.

Con esta entrega, el Gobierno Municipal busca reducir las brechas de desigualdad en el acceso a servicios públicos, asegurando que el crecimiento de la cabecera y sus colonias sea ordenado y digno para todos sus habitantes.