RECONOCE INFONAVIT A AMÉRICO VILLARREAL POR LIDERAZGO EN CONSTRUCCIÓN DE VIVIENDAS

-En total serán 84 mil casas las que se edificarán en Tamaulipas, durante el sexenio de la presidenta Claudia Sheinbaum

ALFREDO GARCÍA BECERRA

Matamoros, Tamaulipas.- El director general del Infonavit, Octavio Romero Oropeza, hizo un reconocimiento al gobernador Américo Villarreal Anaya por lograr que Tamaulipas sea hoy el estado que más vivienda tiene ya en construcción y por firmar el convenio que permitirá a las y los trabajadores del Gobierno del Estado y del magisterio acceder a una casa del programa Vivienda para el Bienestar.

Durante la asamblea informativa de dicho programa, en esta ciudad, con la presencia de dirigentes de organismos empresariales y de sindicatos, el titular del Instituto del Fondo Nacional de la Vivienda para los Trabajadores indicó que en Tamaulipas suman 26 desarrollos en los que se construyen y se entregan ya viviendas que permitirán alcanzar la meta de 84 mil viviendas en el estado.

En su intervención, el gobernador recordó que Tamaulipas contribuirá a la meta sexenal de la presidenta Claudia Sheinbaum de 1,200,000 viviendas, de las cuales se asignaron 84 mil a Tamaulipas; 60 mil corresponden a INFONAVIT y 24 mil a la Comisión Nacional de Vivienda (CONAVI).

Ante la presencia de Arnulfo Rodríguez Treviño, secretario general de la Sección 30 del SNTE y de Blanca Valles Rodríguez, dirigente del SUTSPET, Villarreal Anaya destacó que gracias a la respuesta solidaria del director de Infonavit, Tamaulipas tendrá la oportunidad de incluir y extender los beneficios de este programa de vivienda a los trabajadores al servicio del Gobierno del Estado y al magisterio estatal, para que cada vez sean más las y los tamaulipecos que puedan vivir con mejor calidad y oportunidad de vida con sus familias.

Durante la asamblea, el director de Infonavit también presentó casos de éxito de trabajadores y trabajadoras, algunos de ellos presentes en el evento, que se beneficiaron con la reestructuración de sus créditos que estaban considerados como “impagables” y la liberación gratuita de hipotecas.

A nombre de los organismos sindicales también tomaron parte: Mario Macías Robles, consejero propietario de la CTM y Juan Villafuerte Morales, secretario general del Sindicato de Jornaleros y Obreros Industriales y de la Industria Maquiladora.

Cuarto Poder de Tamaulipas/