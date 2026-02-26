PROTEGE DIF EL MANTE A MENORES VIOLENTADOS

​*Siguiendo la premisa de cuidar a las familias de la Alcaldesa Patty Chío, ​se ha intervenido en al menos 10 casos de violencia contra infantes en lo que va del año.

​Como protector de la niñez, el Sistema para el Desarrollo Integral de la Familia (DIF), a través de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños, Adolescentes y Adultos Mayores, ha intervenido en al menos 10 casos de vulneración de derechos de menores en lo que va del presente año.

De acuerdo con la directora del Sistema DIF El Mante, Erika Torres Velázquez, las situaciones atendidas están relacionadas principalmente con abandono, violencia familiar y maltrato infantil, conductas que ponen en riesgo la integridad física y emocional de niñas y niños.

Explicó que la instrucción de la Presidenta Municipal Patty Chío es proteger y garantizar entornos seguros para niños y niñas y cada caso es atendido por un equipo multidisciplinario integrado por las áreas jurídica, de psicología y trabajo social, con el compromiso de salvaguardar, en primera instancia, la seguridad de los menores cuando se encuentran en situación de riesgo.

La procuradora Sara González detalló que en algunos casos ha sido necesario intervenir mediante procesos jurídicos para garantizar la protección de los menores, mientras que en otros se ha optado por la conciliación, siempre bajo supervisión, seguimiento psicológico y vigilancia permanente para asegurar su bienestar.

Los reportes son recibidos a través del número de emergencias 911, la línea directa de la Procuraduría de Protección a Niñas, Niños y Adolescentes, así como los canales oficiales del DIF al 831 161 7767. Además, se da seguimiento a denuncias difundidas en redes sociales cuando se detecta una posible situación de violencia intrafamiliar que involucre a menores de edad.

Las autoridades reiteraron el llamado a la ciudadanía para denunciar cualquier caso que atente contra la integridad de niñas, niños y adolescentes, recordando que la protección de sus derechos es una responsabilidad compartida entre sociedad y gobierno.