FORTALECE PATTY CHÍO LA RECOLECCIÓN DE BASURA AL ENTREGAR 3 CAMIONES NUEVOS

* Con el apoyo del cabildo, pone en funcionamiento tres vehículos modelo 2025 para este servicio público; abate rezago histórico en este rubro

Con el respaldo del cabildo, el Gobierno Municipal de El Mante 2024-2027 que dirige la Alcaldesa Patty Chío fortaleció de manera histórica el servicio de limpieza pública con la entrega de tres nuevas unidades recolectoras de basura.

En evento realizado esta mañana en corralón de servicios públicos, la Presidenta Municipal Patty Chío acompañada por síndicos y regidores, personal del área de limpieza , SUTEM, la Directora María de los Ángeles Ramírez Perales, se realizó la entrega tan esperada.

En su mensaje la Alcaldesa destacó que al inicio de la administración, el municipio recibió 15 unidades, de las cuales solo 8 estaban en funcionamiento, lo que representaba un rezago de casi dos décadas sin renovación del parque vehicular.

Destacó que gracias al respaldo del Cabildo y a la correcta administración de los recursos, hoy fue posible adquirir tres camiones nuevos, MV international 2025, además de sumar una unidad más recibida este mismo año como donación por parte de PEMEX.

“Con estas acciones, el municipio alcanza un total de 16 unidades operativas, lo que significa duplicar la capacidad en tan solo un año. Esto permitirá cubrir tres turnos completos y garantizar la recolección diaria de 147 toneladas de residuos, brindando un servicio más eficiente, oportuno y digno para la ciudadanía”.

La Presidenta Municipal Patty Chío destacó que este avance representa un paso firme hacia la modernización de los servicios públicos:

“Estamos atendiendo una necesidad que por años permaneció en el abandono. Cuando hay voluntad, transparencia y compromiso, los resultados llegan.Con estas nuevas unidades, El Mante se transforma”.

Reconoció el esfuerzo del personal de Servicios Públicos por su dedicación diaria y agradeció el apoyo del Cabildo para aprobar esta importante inversión que impacta directamente en la salud, la imagen urbana y el bienestar de todas y todos.

El Gobierno Municipal reafirma su compromiso de seguir trabajando en equipo para construir un El Mante limpio, ordenado y a la altura de lo que las familias merecen.