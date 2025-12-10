ARRANCA ARMANDO MARTÍNEZ OBRAS POR MÁS DE 18 MILLONES DE PESOS

*Benefician tanto a la zona urbana como rural del municipio

Con el propósito de seguir impulsando el desarrollo urbano y mejorar las condiciones de vida de las familias altamirenses, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez dio inicio a un nuevo paquete de obras cuya inversión total supera los 18 millones de pesos, abarcando pavimentaciones, alumbrado público y rehabilitación de espacios recreativos en distintos sectores del municipio.

Las acciones comenzaron en Lomas de Valle Verde, Monte Alto sectores 2 y 3, donde se puso en marcha la pavimentación con concreto hidráulico de la calle Limón —entre Gardenia y Fresno— y la calle Fresno —entre Limón y Piña—. Estos trabajos incluyen reposiciones de red hidrosanitaria, construcción de guarniciones, banquetas, instalación de alumbrado público solar autónomo y señalamiento vial, beneficiando a 916 habitantes con una inversión de $4,503,203.91 pesos.

Asimismo, en el Fraccionamiento Alejandro Briones sector 3, el alcalde arrancó la pavimentación de la calle Violeta, entre Belén y Alhelí, obra que integra guarniciones, banquetas, red de alumbrado público y reposición de la red hidrosanitaria. En este punto se verán favorecidas 720 personas, destinando una inversión de $5,033,101.32 pesos.

Otra de las obras relevantes corresponde a la pavimentación de la vialidad PD (segundo cuerpo) entre San Francisco y C-101, en Arboledas sección 20 y San Jacinto, en la zona Laguna de la Puerta. El proyecto incluye guarniciones, banquetas, alumbrado público solar autónomo y señalamiento vial, beneficiando a 11,307 habitantes con una inversión de $6,813,866.49 pesos.

En el ámbito rural, el Dr. Martínez Manríquez encabezó el arranque de la rehabilitación del parque deportivo-recreativo ubicado en la calle Juan R. González esquina con Laguna de Champayán, en el Ejido El Fuerte. La obra contempla una transformación integral que incluye 64 ml de guarnición, 76.80 m² de banqueta, 164.90 m² de piso estampado, instalación de juegos infantiles e inclusivos, rehabilitación de módulos existentes, equipamiento deportivo, bancas, porterías, trabajos de pintura, postes y luminarias.

Con esta intervención se beneficiará a 700 personas, aplicando una inversión de $972,165.36 pesos.

Durante el arranque, el presidente municipal destacó la importancia de seguir impulsando espacios de convivencia para la comunidad.

“Me da mucho gusto estar aquí en el Ejido El Fuerte arrancando una obra. Hoy iniciamos la primera etapa, el próximo año continuaremos con la segunda etapa. Queremos que este sea un espacio que fomente la recreación familiar”, expresó.

Finalmente, el edil también inició la construcción de guarniciones, banquetas y alumbrado público solar autónomo en la calle Chilapilla, entre Nanchital y Altamira, en la colonia Diana Laura Riojas, beneficiando a 293 habitantes con una inversión de $1,651,410.24 pesos.

Con estas acciones, el Gobierno Municipal de Altamira continúa reforzando su compromiso de brindar infraestructura digna, segura y funcional tanto en la zona urbana como en la rural, impulsando obras que atienden necesidades prioritarias y fortalecen el bienestar comunitario.