EL MANTE PRESENTE EN LA ASAMBLEA NACIONAL DE SEGURIDAD PÚBLICA MUNICIPAL 2025

CIUDAD DE MÉXICO. – El municipio de El Mante, Tamaulipas representado por la Alcaldesa Patty Chío, participó activamente este miércoles en la Primera Asamblea Plenaria Ordinaria 2025 de la Conferencia Nacional de Seguridad Pública Municipal (CNSPM), un encuentro clave para definir estrategias de seguridad a nivel nacional.

La representación mantense se hizo presente en la capital del país para dialogar y coordinar acciones con líderes clave del sector, reafirmando el compromiso local con las políticas de bienestar y protección ciudadana impulsadas por el Gobierno Federal.

Durante la asamblea, la Alcaldesa de El Mante tuvo la oportunidad de escuchar de primera mano acerca de los resultados alcanzados por la Secretaría de Seguridad y Protección Ciudadana del Gobierno de México que dirige Omar García Harfuch, quien detalló los avances y desafíos en la materia.

De igual forma, la Alcaldesa Patty Chío sostuvo un diálogo con la Presidenta de la CNSPM y Alcaldesa de Tepic, Nayarit, Geraldine Ponce, con el objetivo de compartir experiencias y fortalecer la colaboración intermunicipal.

Al finalizar el encuentro, la Presidenta Municipal Patty Chío enfatizó su alineación con la visión del Gobierno Federal. “El Gobierno de Claudia Sheinbaum Pardo trabaja todos los días por el bienestar de las familias de todo el país”, destacó, subrayando que la coordinación es fundamental para garantizar la paz y la tranquilidad en la comunidad de El Mante y de todo el país.