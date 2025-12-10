APAPACHA DIF EL MANTE A LOS ADULTOS MAYORES DE LA CASA HOGAR

* Con brigada de corte de pelo y peinado, el regidor Homero Amador se une a acciones del Gobierno Municipal para consentirlos.

Adultos mayores de la casa hogar del Sistema DIF El Mante fueron apapachados con la brigada de cortes de pelo y barbería.

Por ser los consentidos del Gobierno Municipal que Preside Patty Chío, este día fueron visitados por exalumnos del taller de barbería y el regidor Homero Amador , que de manera altruista y humanitaria realizaron cortes de pelo y peinado para los residentes de la casa hogar del adulto mayor.

La directora del Sistema DIF El Mante Erika Torres Velázquez agradeció la unión de quienes fueron capacitadas en los talleres del Centro de Desarrollo Integral para la Familia, que a manera de práctica y como una contribución para el bienestar de los adultos mayores, los atendieron.

“Estamos muy agradecidos con el regidor Homero Amador que de manera solidaria se ha unido a las acciones del Sistema DIF como instructor en el taller de barbería y hoy como bienechor para apapachar junto con nuestra Presidenta Patty Chío a los residentes de la Casa Hogar, por quienes siempre procuramos su bienestar físico y emocional para que se sientan muy queridos” dijo la directora al agradecer a las ex alumnas de los talleres CEDIF por la humanitaria labor.