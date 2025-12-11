OCAMPO SE ILUMINA CON LA CARAVANA Y EL ENCENDIDO DEL PINO NAVIDEÑO 2025

El alcalde Melchor Budarth Báez y la Sra. Martha Uresti de Budarth encabezaron los festejos que marcaron el inicio de las fiestas decembrinas en un ambiente de unidad y alegría familiar.

ALFREDO GARCÍA BECERRA

OCAMPO, TAM. – En un despliegue de magia, color y entusiasmo, las calles de Ocampo se transformaron para recibir la Caravana Navideña 2025 y el tradicional Encendido del Pino, eventos presididos por el alcalde, C.P. Melchor Budarth Báez, y su esposa, la presidenta del Sistema DIF Municipal, C.P. Martha Uresti de Budarth.

La jornada festiva comenzó en punto de las 5:30 p.m., teniendo como punto de partida las instalaciones del DIF Ocampo. El contingente, integrado por instituciones educativas, diversas organizaciones y familias locales, recorrió las principales vías del municipio contagiando el espíritu navideño a cientos de espectadores que se dieron cita para disfrutar del desfile.

Un festival para la comunidad

Al concluir el recorrido, la celebración se trasladó a la Plaza Principal, donde a partir de las 6:00 p.m. dio inicio el Festival Navideño. En este espacio, las autoridades municipales realizaron el encendido oficial del Pino Navideño 2025, iluminando el corazón de la ciudad bajo una atmósfera de música y sonrisas.

Durante su mensaje, el alcalde y la presidenta del DIF destacaron la importancia de fortalecer los lazos comunitarios y preservar las tradiciones que fomentan la paz.

“Agradecemos de corazón a cada niño, joven y adulto que formó parte de este momento especial. Sigamos construyendo una Navidad llena de unión, paz y esperanza. ¡Gracias, Ocampo, por celebrar juntos esta Navidad!”, expresaron los mandatarios.

Participación ciudadana

El éxito del evento fue posible gracias a la entusiasta colaboración de escuelas y familias que llenaron de luz la cabecera municipal. Con este acto, el Gobierno Municipal de Ocampo da inicio formal a las festividades de la temporada, reafirmando su compromiso con el bienestar y la sana convivencia de los habitantes.