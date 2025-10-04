REFUERZA ARMANDO MARTÍNEZ EFICIENCIA DE SERVICIOS PÚBLICOS EN ALTAMIRA

ALTAMIRA, TAM., 04 Otubre 2025.- En un firme compromiso por seguir mejorando la calidad de los servicios públicos en Altamira, el alcalde Dr. Armando Martínez Manríquez encabezó una reunión de trabajo con integrantes del Sindicato Único de Trabajadores del Republicano Ayuntamiento de Altamira (SUTRA), así como con el Director de Servicios Públicos Municipales.

Durante el encuentro, se establecieron acuerdos importantes para fortalecer la coordinación entre el personal sindicalizado y las autoridades municipales, lo que permitirá optimizar los procesos operativos en beneficio de la ciudadanía.

“Fue una reunión productiva, de unidad y compromiso con Altamira. Agradezco al Secretario General del SUTRA, Erick Arturo Baldomero Del Ángel, a todo su comité, así como al Lic. Jesús Antonio Rodríguez Rodríguez, Director de Servicios Públicos, por su disposición al diálogo y al trabajo conjunto”, expresó el alcalde.

La administración municipal continúa priorizando el diálogo abierto con los trabajadores, reconociendo su labor y buscando siempre condiciones que favorezcan un desempeño eficiente y digno.

Con estas acciones, el Gobierno de Altamira reafirma su compromiso de ofrecer servicios públicos de calidad, manteniendo una relación cercana y colaborativa con sus trabajadores para lograr un municipio más limpio, ordenado y funcional.