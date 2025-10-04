GOBIERNO DE GONZÁLEZ RINDE HOMENAJE A SU HIJO PREDILECTO: EL GIMNASIO MUNICIPAL LLEVARÁ EL NOMBRE DEL LIC. JESÚS PERALES NAVARRO, PRESIDENTE DE LA FEDERACIÓN MEXICANA DE VOLEIBOL

González, Tamaulipas; 5 de Octubre de 2025.- En un acto que honra el esfuerzo, la trayectoria y el profundo sentido de pertenencia, el Gobierno Municipal de González, encabezado por el Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, develó la placa que nombra oficialmente al remozado Gimnasio Municipal como “Lic. Jesús Perales Navarro”, en honor al destacado gonzalense que hoy preside la Federación Mexicana de Voleibol (FMVB) y es Vicepresidente de la Confederación de Norteamérica, Centroamérica y el Caribe de Voleibol (NORCECA).

El emotivo evento, enmarcado en el desarrollo de un exitoso torneo regional de voleibol, se convierte en un mensaje poderoso para la juventud: el deporte es un camino para alcanzar la grandeza.

El Dr. Miguel Alejandro Zúñiga Rodríguez, Presidente Municipal, destacó que este reconocimiento, no solo celebra los logros deportivos y directivos del Lic. Perales, sino su calidad humana y su permanente deseo de apoyar a su comunidad. “Hoy, un hijo de González que ha llegado a la cima de su disciplina a nivel nacional e internacional, regresa a casa. El Lic. Perales es un ejemplo viviente de que los sueños se cumplen con disciplina y amor por las raíces. El nombre de este gimnasio será un recordatorio diario para cada joven de que desde González se puede llegar tan lejos como se propongan”, afirmó el alcalde.

La presencia del Lic. Jesús Perales, máxima autoridad del voleibol en México, y su compromiso con el desarrollo de la disciplina en su tierra, marcan el inicio de una nueva era para el deporte gonzalense. Este nuevo espacio, completamente rehabilitado, no solo es un lugar para la práctica deportiva, sino un semillero de talentos que, con el apoyo de la Federación, elevará el nivel competitivo de los jóvenes del municipio.

Visiblemente conmovido, el Lic. Perales expresó su profunda gratitud por el honor. “Es un placer, de verdad, estar aquí de regreso. Este reconocimiento me llena de orgullo y es un compromiso para seguir trabajando, para que este municipio y este gimnasio sigan siendo un motor para la juventud, que sigan cumpliéndose sueños en esta cancha. Que sepa González que tienen a un aliado en la Federación”, manifestó el directivo.